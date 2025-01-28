В Покровске прекратило работу последнее отделение "Укрпочты"

Покровск остался без стационарных отделений "Укрпочты", на их место придет передвижное отделение.

В Покровске Донецкой области 28 января приостановило работу последнее стационарное отделение "Укрпочты".

Об этом сообщили в пресс-службе Покровской МВА.

"С сегодняшнего дня "Укрпочта" прекращает работу в Покровске", — говорится в сообщении.

Но в Покровске вместо стационарных отделений "Укрпочты" будет работать передвижное отделение.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ТСН заявил, что враг прилагает все усилия для захвата Покровска, но украинская армия делает все возможное, чтобы защитить город и не допустить его оккупации.

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