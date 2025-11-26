В Покровске продолжаются стрелковые бои: генерал Ласийчук о ситуации на фронте

Война в Украине / © Associated Press

Бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, рассказал о ситуации на Покровском направлении, за которое отвечает его корпус.

Военные держат оборону как в Покровске, так и во всей близлежащей агломерации, заявил он в интервью NV.

«Ситуация очень тяжелая. Многотысячная группировка врага сосредоточена в районе от Котлино до Доброполья. Основные усилия противника направлены на штурм Покровска — Мирнограда», — сообщил генерал.

Он отметил, что в самом Покровске продолжаются стрелковые бои.

«В городе ведутся стрелковые бои. Условная линия разграничения проходит по железной дороге и разделяет город на север и юг», — объяснил Ласийчук.

По его словам, враг пытается использовать погодные условия и продвинуться в глубь города.

«Противник, пользуясь погодными условиями, пытается инфильтрироваться в южную часть города. Мы останавливаем попытки малых вражеских групп продвинуться на север», — сказал он.

При этом усиливается давление и на соседний Мирноград.

«Враг пытается перерезать логистику между Покровском и Мирноградом и зайти в город. Мы блокируем эти попытки, уничтожаем технику и личный состав», — подчеркнул генерал.

Евгений Ласийчук заверил, что ситуация остается контролируемой.

«Хочу подчеркнуть: окружения наших войск нет. Десантные бригады удерживают рубежи, критические для организации скоординированного маневра в случае ухудшения ситуации», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что россияне взимают на Покровское направление все имеющиеся резервы.

Мы ранее информировали, что российская оккупационная армия оказывает давление на Мирноград в Донецкой области. Захватчики пытаются перерезать сухопутное сообщение между этим городом и Покровском.