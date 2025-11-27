- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
В Покровске РФ привлекла оперативный резерв: детали от Сырского
Ситуация в Покровске остается непростой.
За последнюю неделю в Покровске обнаружен и уничтожен противник на территории около 11,5 кв. км. Из-за потерь и сопротивления украинских военных армия РФ была вынуждена привлечь оперативный резерв.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Подробности
Как отметил Сырский, российские войска, понеся значительные потери и подвергшись сопротивлению ВСУ, был вынужден задействовать в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв.
"Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им", - отметил главнокомандующий.
По словам Сырского, во время совещания обсудили вопросы усиления наших подразделений и согласованного применения резервов.
«Особое внимание – обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений», – добавил он.
Ранее в DeepState сообщили о передвижении россиян в Покровске.
Согласно новым кадрам, есть передвижение группы оккупантов вдоль проспекта Мира с севера на юг.
По данным аналитиков, сложные погодные условия продолжают усложнять работу украинских сил обороны, фактически «прикрывая» противника.