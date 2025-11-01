Украинские военные в Покровске / © Getty Images

Реклама

Оборону города Покровска в Донецкой области держат более 1000 украинских солдат, некоторые из которых оказались в тылу российских позиций.

Об этом сообщил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на собственные источники.

По его словам, российские военные, которые количественно значительно превосходят украинских защитников, закрепились почти во всех районах Покровска.

Реклама

Репке утверждает, что россиянам удавалось проникать сквозь километровые пробелы в тылу украинских линий, поскольку для плотной защиты украинского города не хватало солдат.

«Россияне создали хаос своей стратегией инфильтрации. Теперь никто не знает, где наши войска, а где враг. Это приводит к беспорядку, нечеткой линии фронта и даже дружественному огню», — цитирует обозреватель неназванного украинского офицера.

При этом Юлиан Репке опроверг утверждение российского президента Путина об окружении украинских войск в Покровске. По его информации, для украинской армии существует коридор шириной около пяти километров, через который удается завозить припасы и эвакуировать раненых.

Ранее сообщалось, что штурмовики военной разведки Украины начали масштабную десантную операцию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои. Источники в Силах обороны говорили о том, что к операции привлечено несколько вертолетов, а руководит ею лично начальник ГУР Кирилл Буданов, который находится непосредственно на месте событий.

Реклама

Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский прибыл на Покровское направление. По его словам, окружения или блокирования городов нет, военные делают все для осуществления логистики.