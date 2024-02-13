В полиции объяснили, могут ли мобилизовать условно осужденных уклонистов

Замглавы Нацполиции сообщил, что условные сроки наказания для уклонистов не означают, что такие люди не будут мобилизованы.

Приговоренные к условному сроку наказания за уклонение от мобилизации все равно подлежат призыву на военную службу.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Украины – руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью "Цензор.нет".

Цуцкиридзе сообщил, что на сегодняшний день мужчины, уклоняющиеся от мобилизации, получают в большинстве условные сроки наказания. Суды учитывают их моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие находящихся на содержании родственников, детей, аргументы о непригодности к службе, хотя медицинская комиссия признает человека пригодным.

Означает ли условный срок наказания, что уклониста не мобилизуют

Замглавы Нацполиции сообщил, что условные сроки наказания для уклонистов не означают, что такие люди не будут мобилизованы.

"Нет, они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же, то тогда уже будет реальный срок", — отметил Цуцкиридзе.

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Он также объяснил, когда именно могут быть призваны на службу условно заключенные.

"Это зависит от того, каким образом прописано в решении суда отбывание условного срока. Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить в его была", – рассказал глава Главного следственного управления Нацполиции.

Напомним, в обновленном законопроекте о мобилизации предусмотрено, что в случае неявки в ТЦК по повестке суд может наложить на такое лицо временные ограничения: ограничение на право управления транспортом, арест средств и других ценностей, запрет на выезд за границу.

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