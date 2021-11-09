В полиции отстранила от работы 405 своих невакцинированных работников

Коронавирусом заболели 2 500 работников полиции.
В Национальной полиции Украины от работы было отстранено 405 невакцинированных правоохранителей.
Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"405 работников в целом по Украине (были отстранены от работы — ред.). Они невакцинированы и подвергают опасности других работников", — рассказал он.
По словам Клименко, COVID-19 заболели 2 500 работников полиции. Вакцинировано уже 95% сотрудников ведомства.
Ранее в КГГА назвали количество работников, отстраненных от работы из-за нежелания вакцинироваться.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.