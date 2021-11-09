В полиции отстранила от работы 405 своих невакцинированных работников

В полиции отстранила от работы 405 своих невакцинированных работников

Коронавирусом заболели 2 500 работников полиции.

В Национальной полиции Украины от работы было отстранено 405 невакцинированных правоохранителей.

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"405 работников в целом по Украине (были отстранены от работы — ред.). Они невакцинированы и подвергают опасности других работников", — рассказал он.

По словам Клименко, COVID-19 заболели 2 500 работников полиции. Вакцинировано уже 95% сотрудников ведомства.

Ранее в КГГА назвали количество работников, отстраненных от работы из-за нежелания вакцинироваться.

Читайте также

В Федерации профсоюзов объяснили, соответствует ли отстранение невакцинированных норм Кодекса законов о труде.

невакцинированных норм Кодекса законов о труде. Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать украинцам, имеющим временные или постоянные противопоказания к прививке против COVID-19. Речь идет о форме справки №028.

Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией против коронавируса: кто в списке

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку