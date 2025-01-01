В полиции ответили, скольких нарушителей комендантского часа задержали в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь правоохранители доставили в отделения 300 человек за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

По его словам, в целом полиция получила около 35 сообщений, связанных с новогодними событиями, среди которых были случаи поведения в нетрезвом виде и домашние конфликты. Также зафиксировали 25 инцидентов с использованием пиротехники и еще одно уголовное производство.

Серединский отметил, что 35 зафиксированных правонарушений является небольшой цифрой, и в целом украинцы ответственно отнеслись к празднованию Нового года.

"300 человек Национальной полицией доставлялись в отделения полиции по поводу нарушения комендантского часа. С ними проводилась профилактическая беседа, а также их проверяли на причастность какой-то диверсионной работы, однако она не подтверждалась. Поэтому это достаточно также низкая цифра", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове, Киеве и Одессе неизвестные, несмотря на запрет, запустили фейерверки.

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