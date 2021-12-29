В полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул: советы

В полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул: советы

Старайтесь не оставлять детей без присмотра.

В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда остаются желанными и ожидаемыми для школьников, особенно зимние. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых детей был безопасным.

Об этом напоминают в Патрульной полиции Украины в сообщении Facebook.

Основные правила безопасности во время зимних каникул:

старайтесь не оставлять детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;

если ребенка приходится оставить дома самого — проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью;

контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи;

не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать петарды и фейерверки;

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отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;

позаботьтесь о световозвращающих элементах на верхней одежде своих детей — это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;

предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.

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