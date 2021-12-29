Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул: советы

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул: советы

УНИАН

Старайтесь не оставлять детей без присмотра.

В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда остаются желанными и ожидаемыми для школьников, особенно зимние. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых детей был безопасным.

Об этом напоминают в Патрульной полиции Украины в сообщении Facebook.

Основные правила безопасности во время зимних каникул:

  • старайтесь не оставлять детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
  • если ребенка приходится оставить дома самого — проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью;
  • контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи;
  • не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать петарды и фейерверки;
  • отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;
  • позаботьтесь о световозвращающих элементах на верхней одежде своих детей — это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
  • подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;
  • предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.

Читайте также:

Что делать, когда дети сами дома, а в квартиру ломятся незваные гости: разговор с экспертом

Что делать, когда дети сами дома, а в квартиру ломятся незваные гости: разговор с экспертом

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация