В полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул: советы

Старайтесь не оставлять детей без присмотра.
В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда остаются желанными и ожидаемыми для школьников, особенно зимние. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых детей был безопасным.
Об этом напоминают в Патрульной полиции Украины в сообщении Facebook.
Основные правила безопасности во время зимних каникул:
- старайтесь не оставлять детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
- если ребенка приходится оставить дома самого — проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью;
- контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи;
- не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать петарды и фейерверки;
- отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;
- позаботьтесь о световозвращающих элементах на верхней одежде своих детей — это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
- подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;
- предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.
Читайте также:
- Как избежать ДТП на зимней дороге: советы водителям от патрульной полиции
- В Киеве в парке "Отрадный" загородили озеро, в которое провалились дети: фото
- Играли на тонком кризисе: в Херсонской области в пруду утонули дети