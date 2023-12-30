В полиции показали последствия обстрела Харькова (фото)

Армия РФ в очередной раз ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Пострадали не менее 7 человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Последствия обстрела Харькова

"ГСЧС, полиция – работают. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших – журналист из Великобритании", – отметили в полиции.

Последствия обстрела Харькова / Фото: Национальная полиция Украины

Также чрезвычайники и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам.

Последствия обстрела Харькова

"Работаем дальше. Документируем преступные действия врага. Спасаем людей", — подытожили в Нацполиции.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что известно о 20 раненых, среди которых – двое парней 16 и 14 лет.

Напомним, вечером 30 декабря российские войска нанесли удар по Харькову.

Читайте также: