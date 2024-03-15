В полиции показали последствия удара по Винничине (видео)

Ночью 15 марта армия РФ ударила беспилотниками по Винницкой области. К сожалению, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

В полиции показали последствия удара по Винницкой области

"В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина, его 53-летняя жена умерла в больнице. Их 26-летнего сына удалось извлечь из-под завалов. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", — отметили правоохранители.

Добавляется, что в Тульчине поврежден легковой автомобиль, возле которого было двое ребят 16 и 17 лет. Они госпитализированы.

Напомним, в результате удара российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Винничины выросло число погибших.

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