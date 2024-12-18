В полиции прокомментировали вероятную смерть мужчины в Приморском ТЦК

"Это фейк". Именно так коротко прокомментировали в Одесском областном ТЦК видео с якобы смертью мужчины в Приморском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В комментарии для ТСН.ua об этом сообщила пресс-служба ТЦК.

Там рассказали, что это видео распространяется в соцсетях около месяца.

"Сообщений о смерти мужчины в помещении ТЦК в течение последних дней и последней недели не поступало", — рассказала ТСН.ua также спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

После огласки Одесский областной ТЦК и СП официально прокомментировал инцидент, отметив, что 16 декабря мужчине стало плохо во время пребывания в Приморском ТЦК. Ему вызвали скорую и госпитализировали.

"О распространении видео с недостоверной информацией о якобы смерти военнообязанного лица в помещении Приморского РТЦК и СП г. Одесса, сообщаем следующее: указанное событие, которое имело место 16 декабря 2024 года, произошло на территории Одесского областного ТЦК и СП г. Одесса. Во время пребывания военнообязанного гражданина на сборном пункте ему стало плохо. Оперативный дежурный немедленно вызвал карету скорой помощи, а также доложил руководству. Врачи скорой медицинской помощи приняли решение о госпитализации пострадавшего человека для дальнейшего медицинского обследования и лечения", — сообщили там.

Напомним, пользователи одесских пабликов распространяют видео, а также пишут, что в Приморском ТЦК несколько дней назад, вероятно, скончался мужчина. На кадрах можно увидеть неподвижного человека в окружении медиков.

Ранее говорилось, что в одном из терцентров Одессы оказался мужчина с эпилепсией. Ему стало плохо. Позже его без сознания доставили в больницу. Через некоторое время стало известно, что он скончался. В полиции уже сделали заявление, а вот представители ТЦК пока молчат.

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