В полиции рассказали, будут ли проверять наличие COVID-сертификатов в украинцев посреди улицы

В полиции рассказали, будут ли проверять наличие COVID-сертификатов в украинцев посреди улицы

Полиция может избирательно проверить паспорт.

Полиция не будет проверять наличие COVID-сертификатов в украинцев прямо на улице.

Об этом на брифинге заверил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Ранее информация о возможности таких проверок звучала в эфире одного из телеканалов и напугала украинцев. Клименко заявил: полиция может избирательно проверить паспорт гражданина, чтобы проконтролировать соблюдение режима самоизоляции.

"Мы контролируем вместе с местными органами власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции нашими гражданами. Если мы встретили гражданина на улице и он показывает свой документ, через планшет полицейский проверяет, есть ли этот гражданин, должен ли быть на самоизоляции по такому-то адресу, или нет. Если данный гражданин не должен быть на самоизоляции, мы извиняемся, благодарим и отпускаем дальше", — рассказал он.

По данным главы Нацполиции, правоохранители открыли около 1200 уголовных производств по фактам выработки и использования поддельных сертификатов о вакцинации. Из них 118 – в течение последней недели.

Как сообщалось, с начала карантина в Украине обнаружила полиция 425 тысяч нарушителей без защитных масок. За последние десять дней рейдовые группы, контролирующие соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия необходимых документов COVID.

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