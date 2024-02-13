В полиции рассказали, как наказывают уклонистов от мобилизации

В Украине усиливают мобилизацию. Вместе с этим, не уменьшается и уклонистов. В настоящее время расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации.

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины – руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ".

"Уклонение от призыва и мобилизации – это четко наша подследственность, наш функционал. Конечно, эти уголовные производства начинаются по инициативе территориальных центров комплектования, потому что мы не можем знать, кто уклонился, не отреагировал на повестку или кто не появился после прохождения". ВЛК", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в суд направлено 2600 производств.

Поэтому исключительно после того, как поступят списки таких лиц, мы начинаем работать. Там есть определенные процедуры. Мы провели, кстати, ряд совещаний по этому поводу с представителями Минобороны, утвердили общие алгоритмы относительно того, каким образом мы будем действовать, в чем заключается их работа, а в чем наша", — говорится в сообщении.

Впрочем, подобные дела несколько медленно рассматриваются в судах.

"Мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, а в 2023 – около 300. Все же, чтобы люди чувствовали, что отвратительности наказания нет за этим преступлением, судам нужно еще поработать", – указано в сообщении.

Больше уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.

"Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы относительно непригодности" в службу, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен», — добавил Цуцкиридзе.

Напомним, на границе с Молдовой задержан первый "антиуклониста". А вот остальные восемь украинцев, напротив, не дошли одного километра до Молдовы.

Тем временем в Киевской области будут судить членов организованной преступной группы, которые подделывали дипломы и документы для выезда уклонян за границу.

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