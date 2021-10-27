В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Харькове: водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный свет

В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Харькове: водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный свет

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии.

Об этом говорится в сообщении в Facebook местных правоохранителей.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, трое граждан получили травмы.

Событие правоохранители зафиксировали 26 октября 2021 около 20:45.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло столкновение автомобилей Infiniti, которым управлял мужчина и Chevrolet, также под управлением мужчины. Выясняя обстоятельства ДТП, следователи пришли к выводу, что водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infiniti и два его пассажира – мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Личности всех участников аварии устанавливаются.

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"На месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств автопроисшествия. Решается вопрос квалификации ДТП по Уголовному кодексу Украины", — говорится в сообщении.

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