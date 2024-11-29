В полиции сделали важное напоминание владельцам огнестрельного оружия

Украинцам необходимо обратиться в полицию для того, чтобы задекларировать оружие, которым они владеют.

В Нацполиции напомнили, какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Список документов включает:

письменное заявление, в котором необходимо указать где и когда найдено оружие;

паспорт и идентификационный код;

выписку о месте жительства/регистрации;

фотографию 3,5х4,5 см.

"Для того чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию. Декларируйте правильно — храните ответственно", — подчеркнули в полиции.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в приложении "Дія" до конца января 2025 года начнет отображаться разрешение на оружие.

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