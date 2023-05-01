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В полиции советуют не игнорировать воздушную тревогу: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
722
Время на прочтение
1 мин
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В полиции советуют не игнорировать воздушную тревогу: детали

Будьте внимательны и осторожны / Фото: Pexels

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.

Украинцев призвали не игнорировать тревогу в ближайшие часы.

Мол, это – важно.

Об этом написал в сообщении в Telegram-канале Сергей Шайхет, начальник полиции Николаевской области.

"По информации, готовится суммарный "залп" к сотне ракет. Верим в ВСУ ПВО", — добавил позже он.

Напомним, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Также в Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздались взрывы. Тем временем в Сети публикуют фото и видео последствий российской атаки по Павлограду.

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Дата публикации
Просмотры
722
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