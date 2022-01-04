В полиции Токмакского участка отреагировали на информацию об увольнении 95% личного состава

Там утверждают, что все работники остаются при работе и никаких рапортов не было.

В Токмаке Запорожской области 95% работников отдела полиции написали рапорты об увольнении. В числе причин они назвали давление со стороны руководства.

Об этом в Facebook сообщила нардепка от "Слуги народа" Юлия Яцик, также опубликовавшая фото соответствующих документов.

По ее данным, было всего за один день написано 30 рапортов, якобы из-за невыполнения руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и других выплат, а также искажения фактов работы полицейских общественными лицами, что провоцирует недоверие к правоохранителям со стороны населения, также одна из причин — систематическое давление со стороны руководства ГУНП по выполнению показателей "раскрытий" преступлений.

Немного не о празднике… В Токмакском отделении сотрудники полиции массово написали рапорт об увольнении! 95% личного... Опубликовано Юлией ЯцыкПятница, 31 декабря 2021 г.

Сегодня же на это сообщение отреагировали руководство полиции и заверили, что не видели таких рапортов. "Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отдела № 3 Пологовского районного отдела полиции – не соответствует действительности. Более того, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделения, а также областной полиции в целом", — отметили там.

На официальном сайте запорожской полиции значится, что работники действительно "заявили об определенных недовольствах состояниям материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы", но вопрос вроде бы уладили.

"В настоящее время работники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Никакого рапорта об увольнении с ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало. Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, остаются верными Присяге и продолжают деятельность в соответствии со своими служебными обязанностей", — заверили в ведомстве.

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