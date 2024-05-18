В полиции заявили, что протест дальнобойщиков против закона о мобилизации уже заканчивается

По имеющимся данным, там "осталось около 15 автомобилей".

Дальнобойщики в первый день действия изменений в закон о мобилизации начали акцию протеста на трассе Киев-Одесса, которая уже завершается.

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Об этом в комментарии Укринформу сообщила представитель Национальной полиции Елена Бережная.

"Акция уже состоялась, она прошла мирно. Водители стояли по обе стороны дороги, в основном на территории Кировоградской области. Движение транспорта не было перекрыто, пути были проездные. Акция уже завершается", — сказала Бережная.

Она добавила, что по имеющимся данным, там "осталось около 15 автомобилей".

Бережная заявила, что во время проведения акции протеста не допущены никакие нарушения общественного порядка.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 мая, дальнобойщики устроили мирную акцию протеста и перекрыли трассу "Киев-Одесса".

Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК.

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