"В политике случаются ошибки": Кулеба назвал неправильным проведение саммита НАТО без Украины

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает неправильным политическим решением не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне российской агрессии.

Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1" 4 июня.

"НАТО говорит — мы вас ждем когда-то, но на этот саммит, извините, мы вас не приглашаем, потому как саммит исключительно для членов. Такое уже было. Но почему мы считаем это решение неправильным? Я не стесняюсь об этом говорить. Потому что месяц назад Россия бряцала оружием у нас на границе и продолжает. Никакого реального отвода войск не происходит. Реально десятки тысяч войск и техники расположены вдоль нашей границы и на Черном море. На этом фоне проигнорировать этот факт и не дать возможность Украине поговорить с союзником — я считаю ошибочным политическим решением. Но в политике случаются ошибки. Мы будем работать с партнерами, чтобы их не повторять", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба также добавил, что с 2008 года со стороны НАТО не было ничего сделано для предоставления Украине обещанного ПДЧ.

"В 2008 году Украине был обещан ПДЧ, но с тех пор ничего не было сделано в этом направлении со стороны НАТО. 13 лет прошло. Мы много сделали. НАТО нам много помогло в других сфера. В частности, в противодействии РФ, а по ПДЧ — не может быть новых требований", — отметил министр иностранных дел.

ПДЧ — это План действий по членству в НАТО (Membership Action Plan (MAP)) — это программа действий для стран кандидатов в члены организации. В соответствии со статьей 10 Североатлантического договора НАТО остается организацией открытой для приема новых стран.

Напомним, саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без представителей Украины, поскольку не предусматривает участия стран-партнеров.

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