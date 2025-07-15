В полиции рассказали, действительно ли штрафуют за употребление БАДов и мелатонина за рулем

Штраф / © УНИАН

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В связи с распространением сообщений о якобы массовых штрафах за употребление биологически активных добавок (БАДов) и мелатонина, полиция предоставила официальное разъяснение.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

Речь идет о возможности привлечения к ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортом в состоянии опьянения).

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В Нацполиции отмечают: сам факт приема мелатонина или БАДов не является основанием для штрафа. Реакция правоохранителей происходит только в случае наличия обоснованных подозрений, что водитель находится в состоянии опьянения или под воздействием веществ, снижающих внимание или скорость реакции.

«Полицейские не штрафуют за БАДы, мы реагируем на ситуации, когда есть достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения», — говорится в официальном комментарии.

В таких случаях водителя отстраняют от управления и направляют на медицинское освидетельствование в соответствии со статьей 266 КУоАП. Окончательное решение о наличии состояния опьянения принимает медик на основе объективных данных.

Также правоохранители отмечают: некоторые препараты действительно могут влиять на концентрацию, и об этом указано в инструкциях. Однако их не так много, и речь идет, в основном, о веществах, имеющих успокаивающий или седативный эффект.

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«Решение принимается не „из-за мелатонина“, а на основании объективных признаков и медицинских заключений», — добавили в полиции.

Граждан призывают перед поездкой убедиться, что состояние здоровья позволяет безопасно управлять транспортом, даже если накануне были приняты безрецептурные препараты.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителей будут лишать прав и штрафовать за алкоголь в припаркованном авто