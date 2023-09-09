В Пологах уничтожили политический штаб окупантов — Федоров

Адские псевдовыборы на ТОТ продолжаются.

Штаб «Единой России» во временно оккупированных Пологах – уничтожен.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в социальных сетях.

Говорят, что поражение он потерпел аккурат тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы.

«Оккупанты такие бестолковые, что никак не поймут: свой выбор наши люди давно сделали», — говорится в сообщении.

Позже он добавил, что местные подтверждают минусование штаба «единороссов» в Пологах.

«Мелитопольцы добавляют, что Мелитополь едва успевает принимать подгоревших оккупантов.

Но есть нюанс. Некоторые поехали в госпиталь, а некоторые — прямо в морг», — резюмировал Федоров.

Напомним, российская избирательная комиссия организует так называемые "выборы" местных депутатов в районах Украины, которые ВСУ давно вернули под свой контроль. В то же время карты российского ЦИК не совпадают даже с картами Кремля.

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