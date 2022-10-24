В Польше 14-летний местный подросток молотком избил 7-летнюю девочку из Украины

В городке Неполомице в Польше местный подросток избил молотком девочку из Украины. Родители 7-летней Софии сняли побои и решили наказать обидчика их дочери.

Об этом ТСН.ua рассказала мама девочки Ирина Ивлева.

По словам женщины, инцидент произошел на прошлой неделе у дома, где ее семья арендует жилье. Ирина с мужем работают в разные смены, чтобы кто-то постоянно был дома и присматривал за детьми. В тот день, где-то на полчаса, мужчина поехал забрать жену с работы и привезти домой, а после этого шел сам на смену. 7-летняя София с 9-летним старшим братом и его другом-сверстником играли во дворе мячом. Территория дома огорожена, так что посторонние сюда не попадают.

В какой-то момент мальчики отлучились, чтобы вынести на улицу цветные карточки, а София осталась на футбольной площадке одна. К ней подошла местная 9-летняя девочка Ола и принялась отбирать мяч. Из-за этого девочки поконфликтовали, Ола бросила мяч через забор в кусты и ушла, а Софья осталась на улице и пыталась достать мяч.

Через несколько минут девочка вернулась со старшим 14-летним братом Игорем и его 13-летним другом.

"Брат Олы дал знак сестре, и та начала бить Софию. Моя дочь начала убегать и пыталась перелезть через небольшой забор рядом. Они втроем начали ее стягивать, а Игорь начал ее бить молотком по животу и по ребрам. Нам очень повезло, что он не попал ей в голову", – рассказывает мама девочки.

Дальше подростков что-то испугало и они убежали, а избитая Софийка вернулась домой и спряталась в своей комнате.

Чуть позже девочка таки призналась маме, что ее избили молотком. Шокированная Ирина сразу позвонила по телефону в экстренную службу 112, чтобы вызвали полицию и медиков. Правоохранители и работники скорой составили протоколы, а родителей направили в амбулаторию, чтобы сняли побои. Медицинские заключения родители Сони потом отнесли в полицию, и их приобщили к делу.

Женщина говорит, что разыскать обидчика дочери было несложно, поскольку они живут в одном доме. Она вместе с полицией пошла к родителям мальчика.

"Я видела молоток, который лежал на столе и которым он избил моего ребенка. Он рассказывал полиции, как все было, я была в шоковом состоянии и не очень слушала, что он говорил. Единственное, что резало слух – это то, что он промолчал о молотке. Когда я акцентировала на этом внимание, он отрицал, что избивал Софию молотком, говорил, что просто толкал", — говорит женщина.

По словам Ирины, на следующий день они уехали в службу защиты по делам детей с обращением, чтобы специалисты проверили подростка-обидчика на психическое состояние. Женщина говорит, что не желала, чтобы его судили, а только чтобы вынесли административное наказание, даже хотела написать соответствующее заявление… но это было до разговора с папой парня. После него женщина поняла, что подросток может совершить впоследствии что-то ужасное, поскольку родители в произошедшем его вины не видят и даже не пытались выяснить, что именно произошло.

"Папа Игоря при мне позвонил владельцу жилья, которое мы арендуем, и сказал, что мы создаем ему проблемы. Мол, это мы сами побили молотком своего ребенка и хотим свернуть на его сына. Назвал меня "шизонутой наркоманкой", что мі "е*нутые украинцы" и хотим от него денег. Моя семья достаточно зарабатывает, чтобы снимать трехкомнатное жилье и не от кого не зависеть, его деньги мне не нужны, я хочу справедливости", — говорит Ирина.

Сейчас женщина записала свою дочь к детскому психологу, а также нашла адвоката, чтобы дать дальше ход делу об избиении ее ребенка.

"Это — не первый случай, когда этот подросток трогает детей. Я выяснила, что уже были случаи, когда он применяет насилие к другим детям, в целом выбирает младше себя. Самый маленький возраст ребенка, которого он толкал — девочка 4 лет", – говорит Ирина.

Напомним, что в Польше поляк сбил на автомобиле украинца. Друзья последнего пытались остановить водителя-нарушителя. Ему удалось скрыться и вызвать себе на помощь приятелей. Те палками избили украинцев.

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