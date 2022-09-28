В Польше авто переехало украинца, лежавшего среди дороги

В Польше погиб гражданин Украины.
Мужчину переехал автомобиль.
Об этом сообщает plonskwsieci.pl.
Трагическое ДТП произошло возле села Михалувек Плонского уезда Мазовецкого воеводства около 21 часов вечера.
27-летний местный житель за рулем легковушки BMW наехал на человека, который лежал на дороге. Погибшим оказался 39-летний гражданин Украины.
Водитель не увидел украинца своевременно из-за плохой видимости, сильного дождя и темноты. В момент совершения наезда водитель был трезв.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 39-летнего мужчины. На месте происшествия работали правоохранители. Тело погибшего забрали на вскрытие. Все обстоятельства смерти украинца выяснят следователи.
Напомним, что гражданка Украины в Польше родила мёртвого ребенка с тяжелой патологией. Все потому, что врачи скрыли патологию у ребенка и не дали женщине сделать аборт.
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