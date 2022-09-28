В Польше авто переехало украинца, лежавшего среди дороги

Мужчину переехал автомобиль.

Об этом сообщает plonskwsieci.pl.

Трагическое ДТП произошло возле села Михалувек Плонского уезда Мазовецкого воеводства около 21 часов вечера.

27-летний местный житель за рулем легковушки BMW наехал на человека, который лежал на дороге. Погибшим оказался 39-летний гражданин Украины.

Водитель не увидел украинца своевременно из-за плохой видимости, сильного дождя и темноты. В момент совершения наезда водитель был трезв.



Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 39-летнего мужчины. На месте происшествия работали правоохранители. Тело погибшего забрали на вскрытие. Все обстоятельства смерти украинца выяснят следователи.

Напомним, что гражданка Украины в Польше родила мёртвого ребенка с тяжелой патологией. Все потому, что врачи скрыли патологию у ребенка и не дали женщине сделать аборт.

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