В Польше автобус с украинцами попал в жуткое ДТП (фото)

В Польше поздно вечером 18 января автобус с гражданами Украины попал в аварию. В результате чего пострадали три человека, их госпитализировали.

Об этом пишет портал RMF24.

Как стало известно, авария произошла в Люблинском воеводстве. ДТП произошло недалеко от границы с Украиной — возле населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812.

В момент аварии в автобусе находились 26 пассажиров, а за рулем находился 63-летний водитель. Предварительно, ДТП произошло во время поворота автобуса. Его занесло, после чего транспортное средство проломило ограничительный барьер на обочине и опрокинулось на правую сторону, ударившись в дерево.

В результате аварии трех человек доставили в больницу, в том числе — 80-летнюю женщину. Других пассажиров временно приютили в Вишнеце. Экспертиза уже показала, что водитель был трезв. Однако в полиции предполагают, что мужчина мог нарушить скоростной режим.

Напомним, что под Черниговом произошла авария с фурой и школьным автобусом.

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