В Польше больше года ищут пропавшего без вести украинца: его семья считает, что полиция хочет скрыть подробности его исчезновения

В Польше больше года ищут пропавшего без вести украинца: его семья считает, что полиция хочет скрыть подробности его исчезновения

По одной из версий случившегося, — парень утонул. Однако его семья в это не верит.

В Польше уже больше года ищут 23-летнего украинца, который вышел из ночного клуба и пропал без вести. Местная полиция утверждает, что парень прыгнул в реку и утонул, хотя его родители придерживаются другой версии происшествия.

Об этом пишет издание Obozrevatel.

Украинец Владислав Щур пропал без вести 13 июня 2020 года. На тот момент в Польше он легально работал уже шесть лет. Занимался маркетингом. За день до события, 12 июня, он с двумя друзьями отдыхал в кафе. Около 22:00 один из них предложил Владиславу присоединиться к другой компании и пойти в ночной клуб.

"Они ушли. Ребята засиделись. Около семи часов утра уже друг сына ушел из клуба, а Влад еще остался фактически с малознакомыми людьми, друзьями друзей", — рассказала изданию мама Владислава Ирина.

Впоследствии парень перестал выходить на связь. В свою очередь ребята, с которыми Владислав проводил время, утверждают, что не знают, куда пропал их приятель. Предварительно, украинец вышел из ночного клуба около девяти часов утра. Своих вещей у него якобы не было. Через некоторое время близкий друг Владислава связался с его семьей и сообщил об исчезновении Владислава.

В польской полиции заявление об исчезновении принимать сразу отказались, сославшись на то, что подавать его должны родственники пропавшего без вести.

"Ребята обратились к мэру города, после этого у них приняли заявление. Мы в свою очередь были уверены, что сына могла задержать полиция, поскольку он был без документов, но нам сообщили, что ни в одной области, ни в больницах, ни в морге, его нет. Мы срочно выехали на машине в Польшу. Была пандемия, никого не пускали, мы простояли 16 часов на границе и добрались уже во вторник. Тогда узнали, что появилось какое-то видео с удаленного острова, на котором видно, что человек подходит к реке и прыгает в воду", — добавила мама парня Ирина.

Собственно, понять, кто именно прыгает в воду, оказалось невозможно из-за плохого качества видео. Местная полиция занималась поисками утопленника, однако никого найти так и не смогла.

Позже к поискам подключились все неравнодушные. Они "прочесали" около 30 километров реки, но Владислава не нашли.

Уже 1 марта 2021 полиция Польши оповестила родителей парня о том, что дело о его исчезновении закрыли. В то же время 18 мая польский суд вынес решение о том, что правоохранители, которые проводили поисковую операцию, делали это халатно. После чего дело вновь возобновили.

"Мы ждем результатов проверок, чтобы исключить версию, что наш сын утонул. Если полиция не будет бросаться пустыми словами, а предоставит нам факты, то тогда пусть это утверждают. А если у них их нет, то тогда возникает вопрос: чем они занимались целый год? Пока задача правоохранительных органов — найти факты, предоставить отчеты, которые можно будет проанализировать. А пока все в тумане и делать выводы рано", — подчеркнула Ирина.

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