В Польше дорасследовали дело о гибели украинца год назад: как накажут виновника

Гражданин Польши под наркотиками влетел в автомобиль украинцев.

В Польше районная прокуратура в городе Ключборк (Опольское воеводство) направила в суд акт-обжалование против мужчины, из-за которого год назад погиб гражданин Украины.

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Об этом сообщает YAVP.PL.

Обвиняемому грозит от 2 до 12 лет тюрьмы, и он находится под временным арестом.



Событие, в котором погиб украинец, произошло 5 января 2021 года. Водитель автомобиля Volkswagen, находясь под влиянием амфетамина, превысил скорость и пошел на обгон в запрещенном месте, а затем влетел на скорости 100 км/ч в двигавшийся впереди Nissan. В автомобиле Nissan находились три украинца. Автомобиль после столкновения улетел в отбойник, а после этого столкнулся с автомобилем Honda на встречной полосе.



В результате ДТП пострадали трое граждан Украины, а также пассажиры Honda. Один из украинцев на следующий день скончался в больнице.



Обвиняемому в совершении смертельного ДТП помимо лишения свободы грозит также запрет на управление транспортными средствами на срок от 3 до 15 лет или пожизненно, а также суд присудил ему уплатить семье погибшего украинца и другим пострадавшим в ДТП от 10 до 100 тысяч злотых возмещения.

Напомним, что 29-летний украинец погиб в Польше в результате аварии на дороге в Страмнице на северо-западе Польши. По предварительной информации, мужчина по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и врезался в авто.

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