В Польше двое нетрезвых украинцев устроили несанкционированную "дискотеку" посреди дороги

Ремонт авто плавно перерос в несанкционированную дискотеку.

В Польше двое нетрезвых украинцев попали в список происшествий полиции, когда пытались починить авто, которое заглохло посреди дороги.

Об этом сообщает InPoland.

Инцидент произошел в городе Леґница поздно вечером. Нетрезвый украинец, которые ехал на авто, "заглох" посреди улицы города. Он вызвал на подмогу своего товарища, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения, они закатали рукава и принялись чинить машину, а чтобы не было скучно, включили громкую фоновую музыку.

Несанкционированную "дискотеку" украинцев услышали жители в радиусе нескольких сотен метров и вызвали полицию.

Стражи порядка услышали от мужчин запах алкоголя и проверили их на драгере. Он показал 1,7 промилле у 26-летнего водителя и 2,7 промилле у его 32-летнего товарища.

Мужчины услышали обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, которое карается лишением свободы сроком на 2 года, большим штрафом и запретом вождения.

Напомним, что в Польше в городе Груец (Мазовецкое воеводство) "отличилась" гражданка Украины. Ей грозит наказание за повреждение имущества — а именно рейсового автобуса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку