В Польше экстренно посадили самолет, летевший из Гамбурга в Киев: что произошло

В Польше экстренно посадили самолет, летевший из Гамбурга в Киев: что произошло

На борту самолета потерял сознание пассажир.

В Польше в Щецине в аэропорту эстрено посадили самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Гамбурга в Киев.

Об этом сообщает tvn24.pl.

Инцидент произошел 10 января около 20:45. Во время полета одному из пассажиров на борту самолета внезапно стало плохо. 47-летний мужчина потерял сознание.

Очевидцы сообщают, что у него произошла остановка сердца и его реанимировала одна из пассажиров, которая оказалась врачом.

После аварийной посадки пассажира передали медицинской спасательной бригаде живым, он дышал, но в сознание он не приходил.

Самолет вылетел из аэропорта в Щецине-Голенюве и продолжил свой маршрут в 22:00.

Напомним, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", из-за технической неисправности застрял в польском аэропорту Ясенка (Жешув).

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