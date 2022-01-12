В Польше экстренно посадили самолет, летевший из Гамбурга в Киев: что произошло

На борту самолета потерял сознание пассажир.
В Польше в Щецине в аэропорту эстрено посадили самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Гамбурга в Киев.
Об этом сообщает tvn24.pl.
Инцидент произошел 10 января около 20:45. Во время полета одному из пассажиров на борту самолета внезапно стало плохо. 47-летний мужчина потерял сознание.
Очевидцы сообщают, что у него произошла остановка сердца и его реанимировала одна из пассажиров, которая оказалась врачом.
После аварийной посадки пассажира передали медицинской спасательной бригаде живым, он дышал, но в сознание он не приходил.
Самолет вылетел из аэропорта в Щецине-Голенюве и продолжил свой маршрут в 22:00.
Напомним, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", из-за технической неисправности застрял в польском аэропорту Ясенка (Жешув).
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