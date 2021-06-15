В Польше экстренно посадили самолет, летевший в Украину: в чем причина

На борту самолета находились 150 пассажиров.

В Польше из-за технических проблем с самолетом, который направлялся в Украину, пилот вынужден был совершить аварийную посадку. Борт посадили на аэродроме в Пыжовице.

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Об этом сообщает польское издание rmf24.pl.

У самолета Wizz Air, летевшем из Катовице в Запорожье во время полета возникли проблемы с шасси, поэтому пилот принял решение совершить аварийную посадку. Решение было принято сразу после взлета, но поскольку бак машины был полный, самолет час кружил над Катовице.

"Самолет при взлете тяжелый, в частности, из-за полный бак топлива. Чтобы приземлиться безопасно, необходимо снизить этот вес до величины, указанной производителем. Эта модель самолета не может сливать топливо", — рассказал Петр Адамчик, представитель международного аэропорта Катовице в Пыжовице.

Посадка осуществлялась при содействии аварийно-спасательной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было. На борту находились 150 пассажиров. С ними и персоналом самолета все в порядке.

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