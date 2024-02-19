В Польше фермеры пытались заблокировать поезда УЗ: есть ли задержка движения

На железнодорожной станции "Дорогуск" возле границы с Украиной 18 февраля польские фермеры, проводящие масштабную акцию протеста, пытались заблокировать движение поездов. Действиям протестующих помешали работники польской полиции.

Как рассказали в "Укрзализныце", железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без осложнений.

Компания внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфоструктуры и Министерством иностранных дел.

"Укрзализныця отмечает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами. Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и границ ЕС от российского агрессора", — отметили в компании .

Напомним, 18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм. В поезде находятся 260 пассажиров, абсолютное большинство женщин и детей. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение.

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