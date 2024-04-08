В Польше готовят перемены для беженцев: какие выплаты отменят украинцам

В Польше планируют пересмотреть помощь украинским беженцам. Среди основных изменений – отмена части выплат.

Об этом пишет naszwybir.pl.

Какие льготы останутся после изменений в закон

Украинцам, вероятно, продлят временную защиту до 30 сентября 2025 года. После рассмотрения законопроекта в Сейме изменения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Кроме того, сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам:

срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR;

временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины;

срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;

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продолжение доступа к социальным программам, например, программы "Семья 800+";

доступ к рынку труда для украинцев;

продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Какие выплаты отменят украинцам в Польше

Новый законопроект предусматривает:

отмена одноразовой денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 грн);

изменение системы оплаты проживания и питания в коллективных центрах. Беженцы могут обязать оплачивать свое пребывание по выплате по программе "800+";

отмена программы "40+" для владельцев жилья, бесплатно приютивших у себя дома до 10 беженцев из Украины.

По словам представителя отдела мониторинга и адвокации Украинского дома Александра Пестрикова, наибольшее беспокойство вызывает идея ликвидации программы "40+".

"Правительственные чиновники не до конца понимают масштабы использования программы "40+" неправительственными организациями. Выяснилось, что каждый второй дом беженца, которыми занимаются общественные организации, финансировался именно так. Обещают, что их передадут в управление воеводам, но какой это будет иметь" вид, никто не знает", – отметил он

Возрастет ли отток украинцев из Польши из-за грядущих изменений

Соответствующие изменения могут побуждать украинцев переезжать в другие страны. Альтернативным вариантом остается Германия.

По данным заместителя государственного секретаря Министерства внутренней политики и администрации Польши Мацея Дущика, в центрах для беженцев на сегодняшний день проживает 39 937 человек, это 4,2% всех беженцев.

Добавим, украинских беженцев в Чехии ожидают перемены. В частности, украинцы с временной защитой смогут получить в стране разрешение на длительное проживание.

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