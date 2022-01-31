В Польше из окна выпал украинец: полиция задержала его соотечественников

В Польше из окна выпал украинец: полиция задержала его соотечественников

Полиция выясняет, было ли это убийство, самоубийство или несчастный случай.

В Польше в городе Быдгощ погиб гражданин Украины. Муж выпал из окна 3 этажа.

Об этом сообщают в группе "Быдгощ 998".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Вокзальной в Быдгоще около 7 утра. Из окна многоэтажки выпал мужчина.

На место выехали правоохранители и реанимобиль. Однако медики только констатировали смерть потерпевшего.



Погибшим оказался 49-летний гражданин Украины. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на третьем этаже. В момент инцидента вместе с ним в квартире находились еще двое украинцев. Их задержали для выяснения всех обстоятельств и возможной причастности к смертельному случаю.

Также следователи допрашивают свидетелей происшествия.

Напомним, что польском городе Быдгощ 26 августа 2021 года автомобиль насмерть сбил 26-летнего украинца. С момента ДТП прошло уже 4 месяца, однако никого не наказали.

Читайте также: