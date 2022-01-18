В Польше из "скорой" сбежал украинец, которого везли в психушку

В Польше из "скорой" сбежал украинец, которого везли в психушку

Мужчину искали 5 дней, его нашли в хорошем психофизическом состоянии.

В Польше в городе Косцян от медиков скорой помощи сбежал 34-летний украинец, которого везли в нейропсихиатрическую больницу. Его искали 5 дней.

Об этом сообщает koscian.naszemiasto.pl.

Мужчину приехали забирать в психушку медики скорой, но по дороге он сбежал. После этого он перестал выходить на связь с родными и не появлялся по месту жительства.

За 5 дней беглеца нашли в селе Келчево, расположенной на расстоянии около 3 км от Косцяна. Украинец был в хорошем психофизическом состоянии и не имел видимых телесных повреждений. На этот раз после медицинского осмотра был передан под опеку родственника.

Напомним, что Польше задержали водителя туристического автобуса, который сел за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вез пассажиров по маршруту "Щецин-Херсон".

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