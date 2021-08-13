В Польше из-за пожара погиб 24-летний житель Львовской области: у него осталась беременная невеста

Покойный был родом из Дрогобыча Львовской области.

В г. Катовице, что в Польше, умер 24-летний житель Львовской области. Парень получил тяжелые ожоги во время пожара в съемной квартире.

Об этом сообщили в сообществе "Украинцы в Катовице".

Парня звали Игорь, он был родом из города Дрогобыч Львовской области. Во время пожара в съемной квартире мужчина получил ожоги IV степени. К сожалению, его не удалось спасти. У покойного осталась беременная невеста. Сейчас друзья парня собирают средства, чтобы доставить тело парня домой.

Невеста покойного в Сети опубликовала трогательное сообщение, в котором поблагодарила любимому за совместную жизнь.

"Мой Игорек, спасибо тебе, что оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и оберегать под сердцем", — написала девушка.

Напомним, в Виннице мужчина, которому вырвали зуб, умер в свой день рождения.

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