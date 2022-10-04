В Польше легковушка переехала украинца, который лежал на дороге: экспертиза оправдала водителя

Прокуратура выяснила новые обстоятельства гибели гражданина Украины, которого 26 сентября в Польше переехало BMW.

Об этом сообщает plonskwsieci.pl.

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В тот день около 21 часа 27-летний местный житель за рулем легковушки BMW наехал на лежащего на дороге человека. От полученных травм мужчина погиб, а возле него обнаружили паспорт 39-летнего гражданина Украины.

Тело забрали на вскрытие, которое показало, что не авто BMW повлекло за собой смерть украинца. Его еще живого, но нетрезвого, перед этим переехал другой автомобиль. Элементы транспортного средства обнаружили на месте происшествия. И поэтому, когда на мужчину наехал BMW, тот был уже мертвым.

Экспертиза также установила, что смерть украинца наступила в результате несовместимых с жизнью травм головы и туловища.

Сейчас полиция ищет виновника ДТП.

Напомним, что в Польше гражданку Украины сбили сразу два автомобиля. Женщина погибла.

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