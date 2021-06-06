В Польше лифт с двумя украинцами сорвался с пятнадцатого этажа

Мужчины работали на крыше пассажирской кабины.

В Польше в пятницу, 4 июня, двое украинцев пострадали в результате обрыва лифта с пятнадцатого этажа здания в центре города Лодзь.

Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что мужчины 41 и 42 лет, которые обслуживали шахту лифта, в момент инцидента работали на крыше кабины.

"Красили шахту лифта. По непонятным причинам пассажирская кабина, где они находились, сорвалась с пятнадцатого этажа, — рассказал спасатель Петр Высоцкий. — Вытягивали раненых на уровне -1".

Мужчин госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

"Мы не знаем, могли ли пострадавшие внести свой вклад в аварию, и обеспечил ли работодатель адекватные меры предосторожности. У нас много вопросов, на которые нужно ответить", — отметил представитель Национальной инспекции труда в Лодзе Вальдемар Клуча.

Ранее в Одессе в одном из многоэтажных домов с паркингом оборвался лифт, в котором находились восемь пассажиров. Среди пострадавших мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Их всех спасли.

Новости Украины: в одесской многоэтажке упал лифт, в котором было восемь человек

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