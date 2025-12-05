В Польше массово разгоняют миф об «опасной украинской пище»: подробности

Продукты в магазине. / © Pixabay

В польском сегменте Facebook фиксируют новую волну антиукраинской дезинформации. В частности, распространение фейков о якобы «опасных продуктах из Украины».

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что в сообщениях призывают бойкотировать продукты с кодом 482. Это стандартный штрихкод EAN для товаров, произведенных в Украине. Мол, "вся украинская продукция заражена".

«Такие фейки паразитируют в реальных случаях, когда отдельные партии продуктов — не обязательно из Украины — не проходят стандарты качества. Но пропагандисты намеренно обобщают единичные инциденты, чтобы создать ошибочное впечатление о «тотальной опасности» именно украинской продукции», — говорится в сообщении.

В Центре подчеркивают, что польские институты регулярно публикуют предупреждения относительно конкретных товаров, не соответствующих нормам. Именно поэтому обобщение, якобы «вся украинская еда ядовита», — это классический пример дезинформации.

«Манипуляция с кодом 482 – часть антиукраинской кампании, которая активизировалась в Польше с начала полномасштабной войны. Ее цель – подорвать доверие между украинцами и поляками, посеять враждебность между двумя народами и усилить давление на политические решения Варшавы по поддержке Украины. Это полностью отвечает целям информационной политики Кремля в Польше», — подчеркнули в ЦПИ.

В манипулятивных сообщениях авторы призывают бойкотировать продукты с кодом 482.

Как сообщалось, в Польше растет волна нападений на украинцев. По данным правоохранителей, между январем и июлем 2025-го было зафиксировано 543 преступления на почве ненависти. Это на 41% больше, чем в тот же период в прошлом году, когда было зарегистрировано 384 таких инцидента.

