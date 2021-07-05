В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: среди травмированных 11-летний мальчик

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: среди травмированных 11-летний мальчик

Мальчика и его родителей госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

В Польше недалеко от города Тарнув Малопольского воеводства произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате пострадали четыре человека, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Микроавтобус, в салоне которого находились граждане Украины, в том числе дети, столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А4.

Причины ДТП пока неизвестны, отмечается, что в результате аварии пострадали четверо украинский, среди которых также 11-летняя дитина.Хлопчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Также серьезно пострадали и родители мальчика.

На место происшествия выезжал консул Украины в Кракове. Сейчас работники дипмиссии оказывают пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь и осуществляют взаимодействие с правоохранительными органами и больницей.

Напомним, что в Польше вблизи города кашицу попал в ДТП автобус Познань-Херсон. В результате погибли шесть граждан Украины. Еще 15 человек были травмированы.

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