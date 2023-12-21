В Польше микроавтобус с украинцами влетел в грузовик: есть жертвы

В Польше микроавтобус по украинским номерам попал в ДТП. В результате аварии погиб мужчина. Травмированы восемь человек.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщила представитель полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская.

"Микроавтобусом ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу", — сообщила Павловская.

Авария произошла в 06:27 в районе населенного пункта Белжец Люблинского воеводства, что примерно в 30 км от украинской границы. Микроавтобус ехал в направлении границы. Водитель вовремя не затормозил и столкнулся с стоящим на обочине грузовиком в очереди к пункту пропуска "Гребенне-Рава Русская".

Отмечается, что автодорога №17 в месте аварии в настоящее время заблокирована. Для грузовиков, следующих к пограничному переходу Гребенне, рекомендован объезд со стороны Подкарпатского воеводства – через город Седлиска. Объезд для легковушек – через села Шаленик и Затылье-Осада.

Как сообщалось, 14 декабря на польской границе сбили троих украинских водителей. На них наехал польский водитель в пункте пропуска "Рава Русская – Гребенное". Украинцы получили незначительные травмы.

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