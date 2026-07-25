В Польше на фоне роста враждебности сделали важный шаг в защиту украинцев: детали

Флаг Польши. / © Associated Press

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Городской совет города Сопот в Польше первым в стране принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти. Депутаты призвали не спекулировать на антиукраинской риторике.

Об этом сообщило издание esopot со ссылкой на текст резолюции.

Депутаты подчеркнули, что Сопот остается открытым и безопасным городом. В то же время рост негативного отношения к беженцам связан не с реальной ситуацией, а с волной целенаправленной дезинформации, распространяемой в соцсетях.

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В заявлении горсовета обратили внимание на роль украинских детей в местной образовательной системе, потому что сейчас они составляют около 17% всех учащихся в школах города. Кроме того, депутаты призвали польских политиков не использовать антиукраинские настроения как инструмент для получения электоральной поддержки во время избирательных кампаний.

«Мы с тревогой замечаем, что ради сиюминутных аплодисментов и избирательных бонусов некоторые политики решают разрушать польско-украинские отношения. Это близорукие действия, которые наносят ущерб национальным интересам Польши. Напоминаем слова Ежи Гедройца: „Нет свободной Польши без свободной Украины“» , — отметили в резолюции.

В то же время, горсовет Сопота предлагает центральным властям Польши запустить общенациональную информационную кампанию на основе данных Главного статистического управления, которая бы показывала реальный вклад украинцев в польскую экономику и уплату ими налогов.

Депутаты также призывают противодействовать ксенофобским нарративам, часто подпитывающимся внешними центрами влияния для дестабилизации страны.

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Напомним, с начала 2026-го в Польше увеличилось обращение граждан Украины относительно «преступлений на почве ненависти». За первые шесть месяцев этого года украинцы подали 180 таких заявлений — это более чем на 30% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Среди случаев, из-за которых фиксировали обращение к стражам порядка, — оскорбления, угрозы, проявления вражды, а также физические нападения.

Между тем , Польша модифицирует правила после нападений на украинцев. С этого года эффективность работы полиции будут оцениваться по новому критерию — насколько успешно она раскрывает такие преступления и передает дела в суд.

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