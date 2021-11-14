В Польше на голову украинцу, работавшему в канализационном колодце, наехало авто

В Польше на голову украинцу, работавшему в канализационном колодце, наехало авто

Мужчину с раной на голове забрали в больницу.

В Польше во Вроцлаве травмировался работник из Украины. Ему на голову наехало авто.

Об этом сообщает gazetawroclawska.pl.

выглядывала наружу.

По дороге ехал автомобиль Volkswagen, водитель которого не заметил ни открытого люка, ни работника, и наехал днищем авто на голову мужчины.

В результате гражданин Украины получил глубокую рану головы. Его с большой кровопотерей, но в сознании, госпитализировали.

Причины и обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранители. По предварительной информации, работник должным образом не обозначил место проведения работ.

Напомним, что в Польше задержан 22-летний гражданин Украины, который вместе с сообщником из России совершал хакерские атаки на предприятия в разных уголках мира.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку