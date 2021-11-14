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В Польше на голову украинцу, работавшему в канализационном колодце, наехало авто

В Польше на голову украинцу, работавшему в канализационном колодце, наехало авто

Мужчину с раной на голове забрали в больницу.

В Польше во Вроцлаве травмировался работник из Украины. Ему на голову наехало авто.

Об этом сообщает gazetawroclawska.pl.
выглядывала наружу.

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По дороге ехал автомобиль Volkswagen, водитель которого не заметил ни открытого люка, ни работника, и наехал днищем авто на голову мужчины.

В результате гражданин Украины получил глубокую рану головы. Его с большой кровопотерей, но в сознании, госпитализировали.

Причины и обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранители. По предварительной информации, работник должным образом не обозначил место проведения работ.

Напомним, что в Польше задержан 22-летний гражданин Украины, который вместе с сообщником из России совершал хакерские атаки на предприятия в разных уголках мира.

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