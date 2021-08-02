В Польше на строительстве работника из Украины насмерть привалило стеной

56-летний мужчина занимался разборкой здания.
В Польше в городе Погоже Силезского воеводства на строительстве произошел несчастный случай — погиб 56-летний гражданин Украины, который разбирал нежилое помещение.
О пoвидoмляе Yavp.pl.
Произошло во время разборки старого нежилого помещения. Внезапно рухнула одна из внутренних стен, которая придавила 56-летнего украинца. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
Причины и обстоятельства несчастного случая сейчас расследуются прокуратурой. Известно, что мужчина работал официально и работы по разборке помещения проводились легально.
Напомним, что Польше увеличилось количество погибших в результате ДТП, в которое попал автобус с украинскими. Скончался в больнице еще один украинец, который стал второй жертвой аварии.