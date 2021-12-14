В Польше на улице чуть не умерла 41-летняя украинка: ее реанимировали правоохранители

В Польше на улице чуть не умерла 41-летняя украинка: ее реанимировали правоохранители

Женщину без сознания на земле увидела прохожая, гулявшая с собакой.

В Польше в городе Олава (Нижнесельское воеводство) полицейские спасли жизнь украинке. Женщина вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

Событие произошло поздно вечером, 12 декабря. Женщину без сознания, лежавшую под домом у скамейки, увидела случайная прохожая, которая вышла выгуливать свою собаку. Она сразу позвонила в полицию.

Выяснилось, что женщина без сознания– украинка. Она не реагировала на внешние факторы и очень скоро у нее начал пропадать пульс, и она перестала дышать.

Полицейские срочно начали оказывать ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую и спасателей.



Через несколько минут им удалось возобновить сердечно-легочную деятельность женщины. На место быстро прибыли спасатели, которые и подали женщине кислород.



"Если бы не скорая и профессиональная помощь правоохранителей, женщину точно бы не спасли", — говорится на сайте полиции.



Пока неизвестно, что стало причиной того, что гражданка Украины потеряла сознание на улице.

Напомним, что в Польше прокуратура обвинила 9 человек в издевательстве над задержанным украинцем, что привело к его смерти. Среди них – работники вытрезвителя, полицейские и медики.

Читайте также: