В Польше назвали время и место первой эксгумации жертв Волынской трагедии

Работы по эксгумации тел жертв Волынской трагедии начнутся во второй половине апреля в селе Пужники Тернопольской области. В составе польской миссии, которую формирует фонд "Свобода и демократия", будет несколько украинцев.

Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Ядром команды исследователей будут эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским. В состав команды войдут антропологи, археологи, судмедэксперты и генетик.

Они должны будут определить возраст и пол погибших, а также причины смерти, в частности, была ли это насильственная смерть. Также будут собраны образцы ДНК для сравнительного исследования.

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По предварительной информации, которую будут проверять исследователи, в селе Пужники в Тернопольской области погибли около 80 поляков.

К миссии также готовы присоединиться представители Института национальной памяти Польши.

В общей сложности эксгумацию будут проводить около 20 человек, в том числе украинские эксперты и представители Общества древностей Волыни, которое сотрудничает с фондом "Свобода и демократия".

Согласно плану, эксгумационные работы будут длиться около месяца. Стоимость работ оценивается в несколько сотен тысяч злотых.

Что такое Волынская трагедия

Тема Волынской трагедии является одной из самых спорных в украинско-польских отношениях. События 1943 года в Польше определяют как "Волынская резня", а в Украине — "Волынская трагедия".

События на Волыни 1943 года в Польше рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой войны и предвоенного периода.

В частности, требуя признания вины за "Волынскую резню" украинцами, в Польше не упоминают о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификацию украинцев Галичины и Волыни, нападения на украинские села на Холмщине и Надсянье 1941-1944 гг. в составе Польши.

Напомним, в начале января 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о принятом решении по первым эксгумациям польских жертв Волынской трагедии.

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