В Польше неизвестные снова рассыпали украинское зерно: как на это отреагировала Украина

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину неизвестные в Польше снова повредили грузовые вагоны с украинским зерном.

На польской железнодорожной станции Дорогуск в третий раз повредили украинскую агропродукцию.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ситуация произошла около 9 утра. Были повреждены грузовые вагоны с бобами. Кто именно стоит за этим – неизвестно.

"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограны Польши дать немедленную реакцию", — прокомментировал ситуацию вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Так, "Укрзализныця" уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.

Напомним, ранее, 23 февраля, в Польше на железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные также высыпали из двух украинских вагонов-зерновозов рапс, направлявшейся в Германию.

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