В Польше нетрезвый украинец на авто влетел в пешеходов на "зебре": есть погибшие

В Польше нетрезвый украинец на авто влетел в пешеходов на "зебре": есть погибшие

У мужчины было 1,52 промилле алкоголя в крови.

В Польше в городе Шамотулы, 24-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

Вчера, 11 октября, в Шамотулах правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который сбил на "зебре" пожилых супругов. В результате 74-летний мужчина погиб на месте, а его 72-летняя жена получила травмы и была госпитализирована.

Водитель оказался гражданином Украины и был пьян. В организме 24-летнего украинца было 1,52 промилле алкоголя. В связи с вышеизложенным, мужчина задержан.

За содеянное ему грозит тюремное заключение. Дело расследует местная прокуратура.

Напомним, что в городе Катовице в Польше, в ДТП погибли два молодых жителей Тернопольской области — 20-летний Ростислав и 22-летний Виталий. Их автомобиль на скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

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