В Польше нетрезвый украинец разнес новый мост, взлетел в реку и "влетел" на 1 млн злотых

По предварительным данным, украинец не получил серьезных травм.
В Польше в городке Котово гражданин Украины попал в ДТП на грузовике. Он взлетел с дороги на месте строительства моста и частично упал в воду.
Об этом сообщают на сайте местной спасательной службы.
ДТП произошло на трассе государственного значения. Тягач с полуприцепом, перевозивший сельхозтехнику, слетел с дороги и частично упал в Могильницу. Спасатели помогли водителю выбраться из грузовика, затем предоставили ему квалифицированную первую медицинскую помощь и передали медикам.
Выяснилось, что за рулем находился гражданин Украины. Тест на наличие алкоголя в организме водителя показал более 2 промилле. По предварительным данным, украинец не получил серьезных травм.
В результате ДТП был поврежден груз, который перевозил водитель, также поврежден новый мост и произошла утечка солярки в реку. Ущерб от аварии оценивается примерно в 1 млн зл.
Впоследствии транспортное средство было извлечено из реки с помощью крана.
Напомним, что в Польше украинец украл дорогое авто из проката и пытался дрогнуть на нем из страны.
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