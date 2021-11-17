В Польше нетрезвый украинец разнес новый мост, взлетел в реку и "влетел" на 1 млн злотых

В Польше нетрезвый украинец разнес новый мост, взлетел в реку и "влетел" на 1 млн злотых

По предварительным данным, украинец не получил серьезных травм.

В Польше в городке Котово гражданин Украины попал в ДТП на грузовике. Он взлетел с дороги на месте строительства моста и частично упал в воду.

Об этом сообщают на сайте местной спасательной службы.

ДТП произошло на трассе государственного значения. Тягач с полуприцепом, перевозивший сельхозтехнику, слетел с дороги и частично упал в Могильницу. Спасатели помогли водителю выбраться из грузовика, затем предоставили ему квалифицированную первую медицинскую помощь и передали медикам.



Выяснилось, что за рулем находился гражданин Украины. Тест на наличие алкоголя в организме водителя показал более 2 промилле. По предварительным данным, украинец не получил серьезных травм.

В результате ДТП был поврежден груз, который перевозил водитель, также поврежден новый мост и произошла утечка солярки в реку. Ущерб от аварии оценивается примерно в 1 млн зл.

Впоследствии транспортное средство было извлечено из реки с помощью крана.

Напомним, что в Польше украинец украл дорогое авто из проката и пытался дрогнуть на нем из страны.

Читайте также: