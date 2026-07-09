В Польше объяснили, когда на самом деле Украина сможет выпускать собственные ракеты Patriot: реальные сроки

Глава Минобороны Польши назвал сроки создания украинских ракет Patriot / © Associated Press

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил, что производство ракет Patriot в Украине займет длительное время.

Об этом сообщает польское издание РАР.

Он напомнил, что Польша подписала соглашение с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot.

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На вопрос о роли Польши в объявленном производстве в Украине, Косиняк-Камыш ответил, что передача оборудования Украине без участия Польши не осуществляется.

«Наша страна входит в четыре страны НАТО — кроме Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды — которым в Анкаре предоставлен статус страны, в которую могут быть переданы технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot. Польша является одной из стран, определенных Соединенными Штатами для производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и здесь», — добавил он.

Когда его спросили, когда может начаться производство ракет в Украине, он оценил, что это «многонедельный» процесс. (Заметим, что некоторые украинские СМИ неправильно перевели слова польского министра, указав, что ракеты сделают через несколько недель).

«Это непросто, учитывая, что только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в масштабах, даже не защищающих Соединенные Штаты, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы настроены решительно. Польша готова немедленно обслуживать и проводить дальнейшие операции», — заявил он.

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Напомним, сегодня во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на изготовление ракет-перехватчиков к Patriot.

В Минобороны Украины оценили, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot.

WSJ и эксперты, комментируя производство перехватчиков к Patriot в Украине, предупредили, что первая готовая единица сможет сойти с конвейера по меньшей мере через год-полтора, не раньше.

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