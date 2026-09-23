В Польше объявили тревогу и закрыли аэропорты: что происходило у границы с Украиной

Самолет. / © Associated Press

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Утром 23 сентября соседняя Польша поднимала военную авиацию из-за российских авиаударов по территории Украины. Для жителей Люблинского воеводства, граничащего с Украиной, объявили предупреждение, связанное с возможной воздушной угрозой.

Об этом сообщают местные издания Polsat News и RMF24.

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«В связи с ударами Российской Федерации по территории Украины, осуществленными с использованием средств воздушного нападения, начались операции военной авиации в воздушном пространстве Польши», — сообщило Оперативное командование видов Вооруженных сил (DORSZ).

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В то же время военные отмечали, что действия носят превентивный характер и «особо направлены на защиту регионов, прилегающих к зонам, где есть угроза». Воздушные операции продолжались менее часа. В то же время, нарушение воздушного пространства страны не было зафиксировано.

«Хотели бы сообщить вам, что взрыв, слышимый сегодня утром в центральной Польше, был связан с преодолением звукового барьера военными боевыми самолетами», — сообщили в DORSZ.

Тревога и закрытие аэропортов в Польше

Утром правительственный центр безопасности объявил предупреждение, связанное с возможной воздушной угрозой, для жителей Люблинского воеводства, непосредственно граничащего с Украиной.

«Российская авиация атакует Украину. Ситуация контролируется. Польские воздушные силы действуют в Польше. Ожидайте дальнейших объявлений», — говорилось в заявлении.

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Тревогу отменили в 7:48 утра — после того, как «воздушное нападение на Украину было завершено».

На момент угрозы из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации польское агентство аэронавигационных услуг приостанавливало деятельность в аэропортах Люблина и Жешува.

Реакция на атаки РФ по Украине

Минувшей ночью, 22 сентября, из-за атаки РФ по Украине сразу в двух странах поднимали истребители НАТО. В частности, в Польше и Латвии. Полякам разослали сообщения об опасности. В частности, в Латвии самолеты по патрулированию воздушного пространства Балтии взлетели из-за объявления желтого уровня опасности в Краславском крае, граничащем с Беларусью.

Вчера вечером в Румынии объявили воздушную тревогу из-за цели у границы с Украиной - северо-восточнее Вилкового на Одесщине. Жителям уезда Тулча было отправлено сообщение RO-Alert, а для мониторинга ситуации с авиабазой Борча подняли два румынских истребителя F-16.

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