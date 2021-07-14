В Польше открыли сбор средств для семьи из Украины, которая попала в жуткое ДТП

В Польше открыли сбор средств для семьи из Украины, которая попала в жуткое ДТП

Мужчине и женщине сделали операцию на позвоночнике, а сын вышел из комы.

В Польше украинцы объявили сбор денежной помощи семье, пострадавшей в страшной автоаварии, которая произошла 3 июля недалеко от города Тарнув Малопольского воеводства. В результате ДТП травмировалась молодая семья — отец, мать и их 11-летний сын, которые ехали на заработки в Польшу на сбор ягод.

О том, что семья очень нуждается в средствах на лечение сообщили в соцсети.

Отмечается, что мужчине уже сделана операция на позвоночнике, а сейчас решается вопрос о проведении повторной. Женщина тоже перенесла операцию на позвоночнике, но, к счастью, уже может ходить. Маленький сын длительное время находился в коме, но на днях он вышел из комы, и сейчас его состояние улучшается.

"Мы связывались с консулом, который помогал украинцам сразу после аварии, и связывались со страховой компанией, в которой были эти люди застрахованы. Страховая компания, пока ведет себя немного странно. Поэтому мы предупреждаем эту страховую компанию — если они откажутся оплатить лечение этим людям — мы сделаем их известными (в негативном плане) на всю Украину!", — сообщают в Сети.

Уже через несколько дней женщина поблагодарила неравнодушных граждан за финансовую поддержку и сообщила, что ее сын и муж чувствуют себя уже лучше.

Напомним, что в Польше микроавтобус с украинскими попал в ДТП, среди травмированных 11-летний мальчик.

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